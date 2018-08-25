مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 25 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.



/قمة بحرينية مصرية هذا الأسبوع: جلالة الملك المفدى والرئيس المصري يلتقيان في المنامة الثلاثاء.

/برعاية جلالة الملك المفدى: افتتاح مركز الزوار بطريق اللؤلؤ 28 نوفمبر.

/ضمن ضوابط تراعي حركة انتقال الأموال: السماح بمنح تأشيرات للحالات الإنسانية المتعلقة بالعوائل القطرية البحرينية المشتركة.

/قنصل البحرين في مومباي يؤكد: سلامة جميع البحرينيين في ولاية كيرلا.

/وزير العمل يؤكد دعم مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن القضايا القومية والوطنية.

/أهالي عالي يشيدون بتوجيهات رئيس الوزراء باستيعاب طلباتهم الإسكانية.

/وفد مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي يطلع على التجربة المسرحية المصرية.

/بأكثر من 25 مليون دينار: طرح وترسية 20 مناقصة في قطاعات الطرق والصرف الصحي والبناء والصيانة.

/رئيس بلدي الجنوبية يشيد بقرار نقل منطقة السكراب الحالية.

/«الخيرية الملكية» تختتم نشاطها الصيفي بالتعاون مع «اللولو هايبر ماركت».

/بسبب العقوبات الأمريكية.. سيمنز تعتزم سحب أنشطتها من إيران.

/عقوبة قاسية لأمريكية سرّبت تقريرا سريا للغاية حول التدخل الروسي المفترض.

/وزير الخارجية التركي محذرا: الحل العسكري في إدلب «سيسبب كارثة».

/مستقبل اللاجئين الروهينجا مازال غامضا رغم مرور سنة على نزوحهم من بورما.

/النيابة المصرية: وفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة طبيعية ولا شبهة جنائية.







و.ش



بنا 0549 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/08/25 - 05 : 09 AM