الطقس في البحرين: حار خلال النهار المنامة في 25 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، و الصغرى 20 %.



و.ش



بنا 0542 جمت 25/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/25 - 01 : 09 AM