الطقس في البحرين: حار خلال النهار

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2018/08/25 - 01 : 09 AM
المنامة في 25 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، و الصغرى 20 %.
و.ش
بنا 0542 جمت 25/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/25 - 01 : 09 AM