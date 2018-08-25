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الطقس في البحرين: حار خلال النهار
2018/08/25 - 01 : 09 AM
المنامة في 25 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، و الصغرى 20 %.

و.ش

بنا 0542 جمت 25/08/2018


عدد القراءات : 28         اخر تحديث : 2018/08/25 - 01 : 09 AM
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