مصرع عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي الايرانية صعدة في 24 اغسطس / بنا / لقي عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم بمحافظة صعدة ، جراء قصف مدفعي شنه الجيش الوطني اليمني، على مواقع المليشيا في مران جنوبي غرب المحافظة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن مصدر ميداني قوله إن القيادي في المليشيا المدعو (علي حسين شيبه باذلي) لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه إثر استهداف مدفعية الجيش اليمني موقعا للمليشيا في منطقة طيبان مران.

وأوضح المصدر أن المدعو باذلي يعتبر أحد المقربين لقائد المليشيا، ومن مؤسسي المليشيا الحوثية المدعومة من إيران. كما أكد المصدر مصرع القيادي في المليشيا المدعو (جابر حسين ابو لحي)، إلى جانب المشرفين الحوثيين المدعوين (يحيى علي عقبي و علي ناجي خلوفه) في الضربة المدفعية ذاتها.



وتخوض قوات الجيش الوطني وبإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك ضارية مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها تقدما ملحوظا في المعقل الرئيسي لزعيم المليشيا الانقلابية مران.





ع ذ



بنا 1732 جمت 24/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/24 - 03 : 09 PM