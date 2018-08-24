اصابة 13 شخصا لدى اجتياح إعصار سيمارون مناطق في اليابان

طوكيو في 24 أغسطس / بنا / أصيب 13 شخصا أثناء مرور إعصار سيمارون عبر غرب اليابان إلى بحر اليابان .



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الإعصار تسبب في تعطيل حركة المرور قبل أن تنخفض حدته إلى إعصار خارج المناطق المدارية قبالة شمال شرق اليابان بعد الظهر.



وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء عن حوالى 138 الف أسرة في وسط وغرب اليابان وإلغاء نحو 60 رحلة جوية من وإلى أوساكا ومحافظة ايتشى اليوم.



وحثت وكالة الأرصاد السكان إلى البقاء في حالة تأهب حيث من المرجح أن تهطل المزيد من الأمطار والرياح والانهيارات الأرضية حتى في المناطق التي اجتازها الإعصار بالفعل.





ح ب/ع ذ



بنا 1616 جمت 24/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/24 - 31 : 07 PM