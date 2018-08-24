المستشارة الألمانية تبدأ جولة إفريقية الأربعاء المقبل برلين في 24 أغسطس/ بنا / قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم في برلين إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستبدأ الأربعاء المقبل جولة في إفريقيا ستشمل السنغال وغانا ونيجيريا.





تجري خلالها محادثات حول التنمية الاقتصادية والهجرة ومساعي مكافحة أسباب اللجوء في الدول الواقعة غرب إفريقيا .



الجدير بالذكر أن ألمانيا أبرمت مع غانا وكوت ديفوار وتونس مؤخرا ما يسمى بشراكات إصلاحية لدعم هذه الدول.



ح ب/ع ذ



بنا 1456 جمت 24/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/24 - 11 : 06 PM