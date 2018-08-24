ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يصلون الى المدينة المنورة المدينة المنورة في 24 أغسطس/ بنا / وصل 5400 حاج وحاجة هم ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ــ الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة إلى المدينة المنورة ، بعد أن أتموا مناسك الحج والعمرة .



وسيؤدي ضيوف خادم الحرمين الشريفين الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء، وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ــ وصاحبيه ــ رضي الله عنهما.



الجدير بالذكر ان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وفدوا من 95 دولة .







ح ب/ع ذ



بنا 1437 جمت 24/08/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/08/24 - 44 : 05 PM