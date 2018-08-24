قنصل المملكة لدى الهند يؤكد سلامة جميع البحرينيين المتواجدين في ولاية كيرلا الهندية بعد السيول والفيضانات التي تعرضت لها المنطقة نيودلهي في 24 أغسطس/ بنا / أكد سعادة السيد علي عبدالعزيز البلوشي القنصل العام لمملكة البحرين في مومباي على سلامة جميع البحرينيين المتواجدين في ولاية كيرلا الهندية بعد السيول والفيضانات التي تعرضت لها المنطقة.





وأوضح القنصل العام أن القنصلية العامة قد قدمت كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين البحرينيين العالقين في ولاية كيرلا والذي يقارب عددهم 21 مواطناً، والتي تمثلت في إبعاد المواطنين عن مناطق الخطر، وحجز فنادق للسكن، وتغيير الحجوزات للعودة للمملكة، بالإضافة إلى توفير المواصلات لنقلهم للمطار، مؤكدًا على أن القنصلية العامة تتابع حالة البحرينيين المتواجدين حالياً في كيرلا، وستقدم لهم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة التي تكفل سلامتهم لحين عودتهم إلى المملكة.



وأشار سعادة السيد علي عبدالعزيز البلوشي، إلى أن القنصلية العامة قد قامت مسبقًا بتحذير المواطنين المتواجدين في ولاية كيرلا عبر قنوات التواصل الإجتماعي (التويتر) إلى أخذ الحيطة والحذر وإتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والابتعاد عن أماكن الفيضانات، منوهًا إلى أن فريق العمل في القنصلية العامة يعمل على مدار الساعة لمتابعة الكارثة.



وأوضح القنصل العام بأن القنصلية العامة تتابع مع الجهات المختصة والحكومة الهندية آخر تطورات الكارثة، منوهًا إلى أن مطار كيرلا سيعود للعمل بتاريخ 29 أغسطس 2018م وذلك حسب تصريحات الحكومة الهندية.



ودعا سعادته المواطنين البحرينيين المتواجدين في كيرلا إلى التواصل مع القنصلية العامة في حال طلب المساعدة عبر الاتصال على الأرقام التالية :

00919819608340

00919920366001



أو عبر البريد الالكتروني التابع للقنصلية العامة:

‏mumbai.mission@mofa.gov.bh



حساب القنصلية العامة على التويتر:

‏Bahrainconin@



ح ب/ع ذ



بنا 1353 جمت 24/08/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/08/24 - 40 : 05 PM