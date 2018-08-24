وزارة الداخلية : يستثنى في منح التأشيرات للمواطنين القطريين للدخول للمملكة الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة المنامة في 24 أغسطس/ بنا / الحاقا ببيان وزارة الداخلية ، الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2018 والمتضمن إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة تمادي السلطات القطرية غير المسئولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا أكدت فيه أنه يستثنى في منح التأشيرات، الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة ، وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال ، خصوصا في هذه الظروف.



كما تشير وزارة الداخلية إلى أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون ، محدودا جدا ، في إطار حماية المجتمع البحريني ، على أن يتم لاحقا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.





ح ب/ع ذ



بنا 1343 جمت 24/08/2018





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