وفد مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي يقيم مؤتمرا صحافيا بالمسرح القومي في القاهرة القاهرة في 24 أغسطس/ بنا / انطلاقا من أهداف مهرجان جائزة خالد بن حمد الرابع للمسرح الشبابي الرامية إلى الاطلاع على التجارب الدولية في المهرجانات الشبابية؛ بهدف التطوير المستمر للمهرجان والترويج له، قام وفد عن اللجنة المنظمة العليا واللجنة الاستشارية بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر للاطلاع على التجارب والمهرجانات المسرحية ومناقشة سبل التعاون المستقبلي في هذا المجال.



ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، وبتنظيم من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك خلال الفترة من 1 لغاية 15 أكتوبر المقبل، حيث يأتي هذا المهرجان ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجالين الثقافي والإنساني.



وتكون الوفد الذي زار مصر من: مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعضو اللجنة المنظمة العليا للمهرجان عمر بوكمال، مدير إدارة المراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة وعضو اللجنة المنظمة العليا للمهرجان نوارالمطوع، الفنان القدير عبدالله ملك رئيس اللجنة الاستشارية، ومدير المهرجان نضال العطاوي.



وقد دشن الوفد زيارته عبر التواجد في المسرح القومي في القاهرة بمنطقة العتبة والذي يعتبر من أهم وأعرق المسارح في المنطقة، إذ كان في استقبالهم ممثلون عن وزارة الثقافة وإدارة المسرح القومي بمصر وعدد من رؤساء المهرجانات.



وأقيم مؤتمر صحفي للاطلاع على تجربة مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي ومخرجاته خلال الدورات السابقة، حيث استهل عمر بوكمال المؤتمر بنقل تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فيما قدم نوار المطوع عرضا عن مبادرات خالد بن حمد الشبابية مركزا بذلك على مهرجان المسرح الشبابي وخطوات التطوير المستمرة فيه.



واستعرض الفنان القدير عبدالله ملك دور اللجنة الاستشارية في تطوير اللوائح التنظيمية وتطوير أساسات المهرجان، فيما عرض نضال العطاوي التفاصيل العملية والتحضيرية للمهرجان.



وقام الوفد بجولة في مرافق المسرح القومي ، إذ قدمت له معلومات عن تاريخ المسرح وأهم الأحداث وخطط التطوير المستمرة، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن تجهيزات المسرح وفرق العمليات المكلفة بإدارته.



وتأتي الزيارة إلى مصر ضمن إطار حرص اللجنة المنظمة العليا على تبادل الخبرات مع الأشقاء المصريين في الشق المسرحي والوسط الفني، وزيادة آفاق وسبل التعاون بما ينعكس على المصلحة العامة للطرفين.



وتشهد نسخة هذا العام تطورا ملحوظا في التحضيرات العامة والفعاليات المصاحبة، وذلك عبر إطلاق حزمة من الورش التحضيرية والندوات التي من شأنها تعزيز مهارات المشاركين بما ينعكس إيجابا على القيمة الفنية للعروض المشاركة.



ويشار إلى أن مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي يأتي كواحدة من المبادرات التي يرعاها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة دعما للشباب البحريني في المجال الثقافي، كما وجه سموه في النسخ السابقة إلى مشاركة ذوي العزيمة في المهرجان؛ ليضفي سموه لفتة إنسانية على الفعالية التي تشهد مشاركة عدد كبير من الشباب البحريني من الجنسين.



م.أ.ب





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وكالة انباء البحرين

BNA



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عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/08/24 - 40 : 03 PM