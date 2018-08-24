الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة وادي كعام في ليبيا القاهرة في 24 أغسطس/ بنا / أدانت جامعة الدول العربية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس بوابة وادي كعام شرقي العاصمة الليبية طرابلس وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.



واكد محمود عفيفي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية دعم الجامعة وتضامنها الكامل مع ليبيا على كافة المستويات في مكافحة الإرهاب وفي كل ما من شأنه أن يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة ارجاء البلاد.



ونقل عفيفي تعازي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



م.أ.ب





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/08/24 - 31 : 03 PM