سكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا الجديد كانبرا في 24 أغسطس/ بنا / اعلنت مسؤولة في الحزب الليبرالي الأسترالي اليوم الجمعة أن سكوت ماريسون سيصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد، بعد أن فاز بتصويت داخلي للحزب.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن نولا مارينو من الحزب الليبرالي قولها إن ماريسون فاز بـ 45 صوتا مقابل 40 صوتا لوزير الداخلية السابق بيتر داتون.



ويعتبر موريسون سياسي محافظ أكثر اعتدالا داخل حزبه من داتون.



وسيكون موريسون رئيس الوزراء الأسترالي السابع في 11 عامًا، ولم يكمل أي رئيس وزراء فترته في المنصب منذ عام 2007 بسبب سلسلة من انقلابات القيادة الداخلية.



م.أ.ب





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/24 - 37 : 11 AM