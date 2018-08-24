الجيش اليمني يتمكن من تحقيق تقدمٍ ميدانيٍ جديدٍ ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة عدن في 24 أغسطس/ بنا / تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحقيق تقدمٍ ميدانيٍ جديدٍ ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي ‏الانقلابية.



ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن قائد الكتيبة السادسة بلواء 102 قوات خاصة، ‏التابعة للجيش اليمني، المقدم مشعل البيل، إن قوات ‏الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية ‏باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود في مديرية ‏باقم.



واوضح البيل في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع ‏لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) أن هذا التقدم ‏يأتي بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم ‏بشكل كامل في المديرية، وسيطرت على ‏الطريق الدولي بين باقم وعلب.



وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، ‏عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير ‏عدد من الآليات القتالية التابعة لها، كما استعادت ‏قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ‏المتنوعة.



م.أ.ب‏

عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/24 - 16 : 10 AM