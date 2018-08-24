الجيش اليمني يتمكن من تحقيق تقدمٍ ميدانيٍ جديدٍ ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة

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2018/08/24 - 16 : 10 AM
عدن في 24 أغسطس/ بنا / تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحقيق تقدمٍ ميدانيٍ جديدٍ في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن قائد الكتيبة السادسة بلواء 102 قوات خاصة، التابعة للجيش اليمني، المقدم مشعل البيل، إن قوات الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود في مديرية باقم.
واوضح البيل في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) أن هذا التقدم يأتي بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم بشكل كامل في المديرية، وسيطرت على الطريق الدولي بين باقم وعلب.
وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، كما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
م.أ.ب
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اخر تحديث : 2018/08/24 - 16 : 10 AM