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الجيش اليمني يتمكن من تحقيق تقدمٍ ميدانيٍ جديدٍ ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة
2018/08/24 - 16 : 10 AM
عدن في 24 أغسطس/ بنا / تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من تحقيق تقدمٍ ميدانيٍ جديدٍ ‏في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي ‏الانقلابية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن قائد الكتيبة السادسة بلواء 102 قوات خاصة، ‏التابعة للجيش اليمني، المقدم مشعل البيل، إن قوات ‏الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية ‏باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود في مديرية ‏باقم.

واوضح البيل في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع ‏لوزارة الدفاع اليمنية (سبتمبر نت) أن هذا التقدم ‏يأتي بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم ‏بشكل كامل في المديرية، وسيطرت على ‏الطريق الدولي بين باقم وعلب.

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، ‏عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير ‏عدد من الآليات القتالية التابعة لها، كما استعادت ‏قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ‏المتنوعة.

م.أ.ب‏
عدد القراءات : 35         اخر تحديث : 2018/08/24 - 16 : 10 AM
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