الاعصار "سيمارون" يجتاح مناطق غرب اليابان طوكيو في 24 أغسطس/ بنا /اجتاح الاعصار "سيمارون" مناطق غرب اليابان صباح اليوم الجمعة، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، فيما صدرت تم ابلاغ حوالي عشرة آلاف شخص بإخلاء منازلهم.



وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إن عدة أشخاص أصيبوا، حيث تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة بلغت رقما قياسيا في بعض المناطق، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 45 ألف منزل في منطقة "كينكي".



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بحلول صباح اليوم الجمعة، بعد إلغاء أكثر من 350 رحلة أمس.



واوضحت هيئة الارصاد الجوية أنه حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، كانت عين العاصفة فوق بحر اليابان، شمال شبه جزيرة نوتو، حيث كانت تتحرك شمالا بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، مصحوبة برياح قوية بلغت أقصى سرعة لها 108 كيلومترات في الساعة وزوابع بلغت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة.

عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/24 - 10 : 10 AM