ارتفاع حصيلة ضحايا زلازل جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 555 قتيلاً جاكرتا في 24 أغسطس/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الزلازل القوية التي ضربت جزيرة لومبوك الإندونيسية الشهر الحالي، إلى 555 قتيلا، وفق ما ذكرته اليوم الجمعة هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الهيئة سوتوبو نوجروهو قوله بان ما يقرب من 400 ألف شخص ما زالوا في ملاجئ مؤقتة بعد تضرر نحو 77 ألف منزل جراء تلك الزلازل.

وضرب زلزال قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر الجزيرة في الخامس من شهر أغسطس، بعد أسبوع من زلزال آخر تسبب في 20 حالة وفاة في لومبوك، وبعد ذلك بأسبوعين ، تلا ذلك زلازل قوية ، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإلحاق الضرر بمنازل كثيرة



وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالثوران البركاني المتكرر والزلازل.



م.أ.ب

عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/24 - 34 : 09 AM