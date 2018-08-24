الطقس في البحرين: حسن مع بعض السحب، ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 24 أغسطس/ بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حسن مع بعض السحب، ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة، ورتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة ورتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 42 م و الصغرى 30 م.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 20%.



شروق الشمس في الساعة 05:14 صباحا، وغروبها في الساعة 06:06 مساءا.





خ.أ



بنا 0211 جمت 24/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/24 - 36 : 05 AM