غوغل تغلق حسابات تستخدم في "حملة تضليل" مرتبطة بإيران سان فرانسيسكو في 23 أغسطس/بنا/ قالت شركة غوغل التابعة لألفابت اليوم الخميس إنها رصدت وحذفت 39 قناة على يوتيوب مرتبطة بإذاعة الجمهورية الإيرانية التي تديرها الدولة.



وأوضحت غوغل في تدوينة "تحقيقاتنا بشأن هذه المواضيع مستمرة وسنواصل عرض ما لدينا على جهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات القانونية المعنية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى".



وقالت إنها وبالتنسيق مع شركة الأمن الإلكتروني (فاير آي) تمكنت من إيجاد رابط بين الحسابات وإذاعة جمهورية إيران في إطار حملة تعود إلى يناير 2017 على أقرب تقدير.



وحسب وكالة (رويترز) للأنباء قال نائب رئيس غوغل كنت ووكر في بيان صحفي "تمكنا من تحديد عدد من الحسابات التي كانت تخفي ارتباطها بحملة تديرها الاذاعة الرسمية التي تمتلكها الحكومة الايرانية.



وتابع ووكر أن "المتورطين في هذا النوع من عمليات التأثير ينتهكون سياساتنا ونحن نقوم سريعا بحذف هكذا محتوى من خدماتنا ونغلق حساباتهم".



كانت فيسبوك وتويتر وألفابت قد حذفت يوم الثلاثاء مئات الحسابات المرتبطة بحملة دعاية إيرانية.







خ.أ



بنا 2118 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/08/24 - 24 : 12 AM