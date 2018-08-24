فريق طبي جراحي بالسلمانية الطبي ينقذ حياة طفلة بحرينية ابتلعت كرات مغناطيسية المنامة في 23 أغسطس/ بنا / تمكن فريق طبي جراحي بمجمع السلمانية الطبي من إنقاذ حياة طفلة بحرينية تبلغ من العمر ١٤ شهرا، بعد أن تم إجراء عملية جراحية معقدة لاستخراج كرات مغناطيسيه من أمعائها ابتلعتها في وقت سابق وقد تسببت لها بمشاكل صحية.



وأشار الفريق الجراحي إلى أنه بفضل من الله تعالى ورحمته تكللت العملية بالنجاح، وتخضع الطفلة حاليا للملاحظة والإشراف الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد الخضوع للعملية الجراحية.



وقال رئيس دائرة الجراحة بالسلمانية الدكتور راني الأغا إن الدائرة تقدم أفضل الخدمات الطبية الجراحية سواء في الأيام العادية أو المناسبات للمواطنين والمقيمين والزائرين للملكة أثناء فترة الأعياد والمناسبات، مشيرا إلى أنه قد أحضر الأهل الطفلة في ثاني ايام عيد الأضحى المبارك إلى طوارئ السلمانية بعد تكرر نوبات القيئ المتكرر، وملاحظة والدة الطفلة الأعراض المرضية بعد فقدان مجموعة من الخرزات المغناطيسية الملونة التي تستخدم للعب الأطفال والتي تتميز بلونها المغري، الأمر الذي دعاها للشك بابتلاع الطفلة لهذه الكريات، مؤكداً أنه فور وصول الطفلة للطوارئ باشر الأطباء سريعاً حالتها من أجل إنقاذ حياتها.



ومن ناحيتها قالت استشارية جراحة الأطفال في دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي الدكتورة فايزة حيدر بأنه بعد إجراء الفحص للطفلة وعمل الأشعة اللازمة تبين بأن هذه المجموعة المفقودة موجودة في أمعاء الطفلة، حيث يبدو أنها ابتلعتها دون ملاحظه الأهل، مشيرةً إلى أن الفريق الطبي قرر عمل العملية الجراحية للطفلة لاستخراج الكرات المغناطيسية من أمعائها ولله الحمد تكللت العملية بنجاح تام، مؤكدة أن وجود هذه الخرزات قد تسببت بثقب في الأمعاء مما اضطر بالفريق الجراحي لاستئصال الجزء المثقوب من الأمعاء وإعادة تصليحه، كما بينت بأن الطفلة ترقد حاليا بمجمع السلمانية الطبي وحالتها مستقرة ومن المتوقع خروجها من المستشفى خلال أسبوع بإذن الله بعد تماثلها للشفاء التام.



وأوضحت الدكتورة "حيدر" التي أشرفت على العملية الجراحية للطفلة أن هذه هي الحالة الثالثة من نوعها خلال فترة بسيطة، مؤكدة أن هذا النوع من المضاعفات واردة، وحذرت أولياء الأمور من وضع هذا النوع من الكرات المغناطيسية الملونة في متناول الأطفال حيث أن ألوانها تبدو زاهيه وتشجع الأطفال على بلعها مما قد ينتج عنها مضاعفات جسيمه.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1814 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/23 - 40 : 09 PM