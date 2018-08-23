" بريتيش ايرويز" تعلن عن وقف رحلاتها الى ايران خلال شهر لندن في 23 اغسطس / بنا / أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" اليوم الخميس أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلى طهران ابتداء من الشهر المقبل لأنها "ليس لها جدوى تجارية".



وبحسب وكالة فرانس برس قالت الشركة في بيان لها "سنعلق رحلاتنا من لندن إلى طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوى تجارية حاليا"، مضيفة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 ايلول/سبتمبر.



وقدمت الشركة اعتذارها الى المسافرين الذين كانوا يعتزمون السفر الى ايران، وقالت انها تجري مناقشات مع شركات جوية شريكة لعرض حجوزات جديدة على زبائنها، أو ستعيد ثمن البطاقات.



وكانت الشركة استأنفت رحلاتها الى ايران قبل سنتين لدى تخفيف العقوبات على ايران، كما ذكرت بي.بي.سي.



وانسحبت شركة ديملر الالمانية، الاولى عالميا على صعيد السيارات والشاحنات، فيما تستعد شركة بي.اس.أ الفرنسية لتعليق انشطتها.



وفي قطاعات أخرى، اوقفت مجموعة اير ليكيد الفرنسية للغاز الصناعي انشطتها التجارية في ايران، فيما انسحبت شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة من مشاريعها الاستثمارية التي تناهز مليارات الدولارات في ايران.







ع ذ



بنا 1554 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/08/23 - 06 : 07 PM