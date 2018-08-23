تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية ... "الإسكان" تواصل تسليم مفاتيح وحدات مجمع 609 بسترة ثالث أيام العيد المنامة في 23 اغسطس / بنا / تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، صرح وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بأن الوزارة حرصت على تسليم مفاتيح وحدات مشروع مجمع 609 بمنطقة سترة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك سعيًا منها لمشاركة المواطنين فرحة العيد، والإسراع في توزيع ما تبقى من وحدات في إطار الجدول الزمني لتوزيع 5000 وحدة سكنية.



وقال وزير الإسكان إن مشروع مجمع 609 بسترة قد شهد انتهاء الوزارة من إنشاء وتوزيع المرحلة الأولى من وحداته في وقت سابق، فيما تقوم الوزارة حاليًا بتسليم المرحلة الثانية والأخيرة منه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع جاء مكمّلاً لسلسلة المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة في المجمعات السكنية في مختلف مناطق المملكة، والتي يتم تشييدها ضمن خطة الوزارة لتنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، والمنبثق عنه برنامج عمل الحكومة ببناء 25 ألف وحدة سكنية.



وأضاف الوزير الحمر أن الوزارة ستواصل العمل بالتزام تام نحو تحقيق هدف إنجاز 40 ألف وحدة سكنية حسب التوجيهات الملكية وتوزيعها على المستفيدين، من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.



وأعرب المهندس باسم الحمر عن اطمئنانه لسير إجراءات توزيع الـ 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد وفق الجدول الزمني المخصص لبرنامج التوزيع، مؤكدًا إلى أن الوزارة حرصت على أن يتخلل التوزيع أيام عيد الأضحى المبارك، وضمان استمرار عملية التوزيع والتسريع بها حتى يتسنى إتمامها في أقصر مدة ممكنة من جهةٍ أخرى، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتسخير طاقاتها لتنفيذ برنامج التوزيعات وفق الجدول الزمني المخطط حتى نهاية الشهر الجاري.



كما توجه المهندس باسم الحمر بأصدق التهاني والتبريكات إلى جميع المستفيدين من الوحدات السكنية، مجدداً تعهد الوزارة تنفيذ أمر سمو ولي العهد في أسرع وقت ممكن، والاستمرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية من أجل إتمام أوامر التوزيعات في مختلف المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة بكافة محافظات المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة.



ومن جانبهم، عبر المواطنون المستفيدون عن فرحتهم بتسلمهم مفاتيح وحداتهم السكنية بمشروع مجمع 609 بمنطقة سترة، مؤكدين بأن فرحة العيد اكتملت بهذه التوزيعات، موجهين شكرهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، على توجيهاتهم السديدة والمستمرة بالإسراع في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1414 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/23 - 36 : 05 PM