القنصل العام لمملكة البحرين في جدة يؤكد على سلامة جميع الحجاج البحرينيين وتوفير كل التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج بانسيابية إلى مملكة البحرين جدة في 23 أغسطس / بنا / أكد سعادة السيد ابراهيم محمد المسلماني القنصل العام لمملكة البحرين في جدة، على سلامة جميع حجاج مملكة البحرين في مكة المكرمة، حيث أدوا مناسكهم في أمن وسلام وسهولة ويسر، مؤكدا حرص القنصلية على توفير كل التسهيلات اللازمة لعودة الحجاج بانسيابية إلى مملكة البحرين، منوهًا إلى أن موسم الحج لهذا العام كان استثنائيًا في كل الأمور، من خلال الخدمات المقدمة وتنفيذ الخطط.





وأشار سعادته إلى إن أعضاء القنصلية العامة متواجدين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة لتأمين عودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد إتمامهم لمناسك الحج وذلك بالتنسيق مع شركة طيران الخليج في مدينة جدة، داعيًا الحجاج المغادرين إلى مملكة البحرين سواء عن طريق الجو او البر إلى التواصل مع مكتب القنصلية على الرقم+966555981983 في حال مواجهة أي مشكلة أو صعوبة أو معوق في إجراءات العودة لمساعدتهم على تجاوزها.



وأعرب سعادته عن إعجابه بالترتيبات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وبتوجيهات سامية منه لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين والمسلمات بمن فيهم حجاج مملكة البحرين وتسخيرها كل الطاقات المادية والبشرية لخدمتهم حتى تمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مؤكدًا أن التنظيم كان مميزًا جداً، وأن السلطات السعودية استطاعت بخبرتها الطويلة والمتطورة أن تقدم خدماتها لضيوف الرحمن بشكل واضح جدًا للجميع، حيث أثبت حج هذا العام ما لا حاجة لإثباته من حرص دائم للمملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بشكل يدعو للفخر والاعتزاز، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات.







ع إ ح/و.ش



بنا 1103 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/23 - 23 : 02 PM