وزير العمل يشارك نزلاء مركز المحرق للرعاية الاجتماعية فرحة عيد الأضحى المنامة في 23 أغسطس / بنا / قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارة إلى مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، حيث شارك نزلاء المركز الفرحة بالعيد السعيد، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للمسنين، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وعدد من مسؤولي الوزارة، وأهالي المسنين.



وخلال الزيارة تبادل حميدان مع كبار السن التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث اطمأن على وضعهم الصحي والمعيشي، متمنياً لهم وافر الصحة والعافية. كما قام سعادة الوزير بهذه المناسبة الفضيلة بتقديم هدايا للمسنين، منوهاً بما بذلوه من عطاء وخدمة للمجتمع، مؤكداً ما يحظى به كبار السن من احترام وتوقير نابع من الإحساس الإنساني بما قدمه هؤلاء لمجتمعهم، وما حثنا عليه ديننا الحنيف من رعاية واجلال لهم، لافتاً إلى اهتمام الحكومة الموقرة ودعمها لهذه الشريحة من المجتمع وتقديم كافة الرعاية الصحية والمعيشية والاجتماعية لهم، مشيداً في السياق نفسه بدور اللجنة الوطنية للمسنين في دعم قضايا المسن على مختلف المستويات.



كما أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بمستوى الخدمات التي تقدم للمسنين من قبل الكوادر العاملة في المركز بما يعزز من قدرات كبار السن ورفع جودة حياتهم، مثنياً على جهود مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، وما يولونه من اهتمام بالمركز لتطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن، لافتاً أن العمل الجماعي والمتميز الذي يقدمه هذا المجلس يعد مثال يحتذى من قبل مجالس الإدارات الأخرى، مضيفاً بأن هذه الجهود الوطنية والمخلصة تعكس حب المجتمع البحريني لعمل الخير وحب العمل التطوعي، داعياً إياهم إلى مواصلة تميزهم وعطائهم في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والطبية لكبار السن.





ع إ ح/و.ش



بنا 1026 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/08/23 - 14 : 02 PM