للاحتفال بعيد الأضحى .. محافظ وأهالي المحرق يزورون مركز المحرق للرعاية الاجتماعية المنامة 23 أغسطس / بنا / نظمت محافظة المحرق صباح اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك زيارة الى مركز المحرق للرعاية الاجتماعية في مبادرة إنسانية نبيلة لتقديم التهنئة لكبار السن ومنتسبي المركز بمناسبة العيد، حيث أشاد السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بالقائمين على مركز المحرق للرعاية الاجتماعية من كوادر ادارية ومشرفات وممرضات، واهتمامهم الملحوظ بكبار السن من الآباء والامهات من نزلاء المركز.



وأكد محافظ محافظة المحرق أن الدين الإسلامي الحنيف وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ونحن في شهر ذي الحجة، يحث الجميع على زيارة كبار السن ورسم البسمة على محياهم في هذه السن المتقدمة، فهم أكثر فئات المجتمع التي تحتاج للاهتمام والرعاية بعدما قدّمته من خدمات وأعمال وأفكار ساهمت وبشكل كبير وفعّال في بناء عالمنا الحاضر. والدولة وفرت المراكز التأهيلية والعلاجية للعناية بهم بكوادر متخصصة تهتم بهم، وهذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات عليا وتأكيدا على مبدأ التواصل والتراحم والتوادد.



وفي حديث لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أكد محافظ محافظة المحرق السيد سلمان المناعي على ان المحافظة درجت على زيارة دار المسنين في كل الاعياد حيث ان الفرحة لا تكتمل الا بزيارة هؤلاء الأفراد وادخال البهجة والسرور عليهم، مؤكداً بأن هذه الفئة من المسنين قد ساهموا في بناء وتنمية البحرين في الماضي وانه مِن الواجب زيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.



كما حث المحافظ الجميع ضمن هذه المبادرة الانسانية الكريمة على زيارة الآباء والاجداد في دار المسنين وان لا تقتصر هذه الزيارة في الأعياد فقط بل في جميع الأوقات فقد قدمت هذه الفئة من المجتمع الكثير في شبابها، ومن الجميل الاطلاع على حالة المسنين والاستماع إليهم باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع ومن المهم الاهتمام بهم ورعايتهم.



وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله عدد من العاملين بالمركز حيث قدموا للحضور نبذة عن المهام والواجبات والخدمات التي تقدم لكبار السن، موضحين بأن المركز يضم حاليا عددا من المسنين بنظام الإيواء الكامل، بالإضافة الى عدد ممن ينضوون تحت مظلة الايواء المؤقت نظرا لظروف اسرهم المتواجدين خارج البلاد لفترة معينة، كما يضم المركز طاقم اداري ومشرفات وممرضات ومساعدات للممرضات بالإضافة الى اخصائي تغذية.



وفي ختام الزيارة قدم المحافظ والأهالي شكرهم وتقديرهم للقائمين على مركز المحرق للرعاية الاجتماعية مقدمين الهدايا بهذه المناسبة، حيث احتفل الحضور وكبار السن بعيد الأضحى المبارك بتواجد الفرق الشعبية، والهدايا العينية التي تبرعت بها مؤسسة الحواج.







ع إ ح/و.ش



بنا 1024 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/23 - 37 : 02 PM