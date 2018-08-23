مقتل امرأتين في حادث طعن بضاحية تراب بباريس باريس في 23 أغسطس/ بنا / ذكر مصدر وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة رويترز إن امرأتين قتلتا طعنا بسكين في ضاحية تراب في باريس وإنهما أُم المهاجم وأخته.

وكان مسؤول قال في وقت سابق إن الشرطة تبحث فيما إذا كان الهجوم الذي قُتل فيه المهاجم هو مجرد شجار عائلي.



في الاثناء سارع تنظيم "داعش" الارهابي الى تبني الهجوم بالسكين في مدينة تراب قرب باريس.

وأضاف المصدر ان المهاجم تحصن في مبنى ما تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة.



وتعد مدينة تراب نحو 30 ألف نسمة، وتقع قرب فرساي جنوب غرب باريس.







و.ش



بنا 1020 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/23 - 45 : 01 PM