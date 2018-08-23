في اجتماعه مع الغرفة التجارية .. محافظ الشمالية: بحث دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورصد السجلات التجارية الأكثر نشاطًا المنامة 23 أغسطس / بنا / بحث سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور مع رئيس لجنة الأسواق المركزية بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عبدالحكيم الشمري وأعضاء اللجنة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورصد السجلات التجارية الأكثر نشاطًا بالمحافظة الشمالية، بالإضافة إلى التباحث حول إمكانية تنظيم سوق شعبي أسبوعي للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية من مختلف القطاعات على مساحة من الأرض تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية في قرية بني جمرة.



وفي مستهل الاجتماع، أثنى العصفور على الدور الذي تلعبه الغرفة لتنشيط القطاع الاقتصادي والاستثماري ودعم رجال الأعمال والمستثمرين وتحقيق تطلعاتهم، وكذلك دور لجنة الأسواق التجارية وسعيها للحصول على خدمات وتسهيلات ومساعدة التجار في الأسواق المحلية، ومسيرة الغرفة التاريخية العريقة تشهد لها بذلك، ما يجعلنا نعتز بالعمل معها والتعاون لما يحقق المصلحة العامة، فيما عبر الشمري عن الشكر والتقدير لهذا الدعم من المحافظة الشمالية فالغرفة التجارية كيان مهم تفتخر بها قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ويفخر بها كل التجار والمتعاملين، وأبدى الاستعداد الكامل للعمل المشترك مع المحافظة من أجل التباحث في الأفكار التطويرية ومنها التنسيق الميداني وتنظيم الندوات واللقاءات بما يخدم الأسواق، وعقد الاجتماعات الدورية مع التجار سواء في مبنى الغرفة أم في مبنى المحافظة.



وتحدث المحافظ مع رئيس وأعضاء اللجنة حول العديد من الأفكار التي تسهم في تحريك الأسواق والانتقال بها إلى مستقبل أفضل، بالإضافة إلى الاستفادة من المواقع التاريخية والأثرية في المحافظة من أجل الترويج والاستقطاب خصوصًا في أثناء استضافة البحرين للفعاليات الدولية كسباق الفورمولا واحد، وأن للغرفة دور مهم في هذا المسار قادر على الإسهام بشكل كبير في تنشيط مختلف القطاعات إبان انعقاد السباق، كما شدد العصفور على أهمية التأكد من السجلات التجارية النشطة ومنع استغلالها بشكل غير قانوني سواء تلك المجمدة أو المستأجرة من جانب العمالة الوافدة ما يؤثر بشكل عكسي على التاجر البحريني وكذلك على العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنزلية.



وطرح عدد من أعضاء اللجنة أفكارًا حول الاستفادة من المواقع ذات الاستقطاب السياحي في القرى مثل منطقة الفخار في قرية عالي وغيرها حيث أن السواح الأجانب يحبون زيارة ومشاهدة مثل هذه المواقع، وتقرر استمرار عقد الاجتماعات بين المحافظة والغرفة لوضع التصورات الكفيلة بخدمة القطاع التجاري في المحافظة.





ع إ ح/و.ش



بنا 0931 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/08/23 - 21 : 05 PM