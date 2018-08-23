الإدارة العامة للمرور تنظم حملة توعوية على جسر الملك فهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك المنامة في 23 أغسطس/ بنا / ضمن استعدادات الإدارة العامة للمرور لمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت الإدارة حملة توعوية على جسر الملك فهد استهدفت القادمين إلى مملكة البحرين.



واشتملت الحملة على توزيع بطاقات المعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك تضمنت إرشادات مرورية لزوار المملكة، تركزت على الالتزام بالسرعة المحددة للشوارع ومنع جلوس الأطفال في المقدمة لمن هم دون سن العاشرة وضرورة جلوسهم في المقاعد المخصصة لهم في الخلف، كما تضمنت إرشادات للوقوف الصحيح في مواقف السيارات وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتهدف هذه الحملة إلى نشر الوعي المروري لتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة في فترة عيد الأضحى وذلك لرفع معدلات السلامة المرورية خاصة مع زيادة الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور أعدت خطة مرورية لتنظيم الحركة المرورية خلال فترة العيد وذلك بتوزيع رجال المرور على الشوارع الرئيسية والحيوية وترتيب دوريات مرورية متحركة على جسر الملك فهد في كلا الاتجاهين، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم.





ع إ ح/و.ش



بنا 0732 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/08/23 - 52 : 12 PM