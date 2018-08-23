اليابان تستعد لإعصار قوي وسط تحذير من انهيارات طينية وارتفاع منسوب الأنهار طوكيو في 23 أغسطس/ بنا / حذرت السلطات في اليابان اليوم الخميس من الاعصار "سيمارون" الذي بدأ يتجه نحو غرب البلاد.

وتوقعت ادارة الارصاد المحلية أن يصل الإعصار - رقم 20 هذا الموسم -، إلى اليابسة في جزيرة "شيكوكو" في الجنوب الغربي للبلاد مساء اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد ان الاعصار سيتسبب بحدوث انهيارات طينية وزيادة منسوب مياه الأنهار وموجات مد يصل ارتفاعها إلى 11 مترا في "شيكوكو" ومنطقة "كينكي".

وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وبعض خدمات القطارات ورحلات عبارات الركاب في وقت مبكر من صباح اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وتوقعت ايضا هطول أمطار يصل منسوبها إلى 800 ملليمتر في "شيكوكو" وما يصل إلى 600 ملليمتر في منطقة كينكي ومقاطعة "ميي" بحلول صباح غد الجمعة.

كما اجتاحت موجة حر شديدة البلاد بعد ذلك مباشرة وخلفت أكثر من 130 قتيلا بسبب ضربات الشمس حيث تخطت الحرارة الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق.





و.ش



بنا 0610 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/23 - 19 : 09 AM