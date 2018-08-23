مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 23 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.



/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج.

/جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني مع ولي العهد السعودي بعيد الأضحى.

/«الإسكان» تستمر في تسليم مفاتيح وحدات مدينة سلمان في عطلة العيد.

/اختيار 4 رائدات فضاء ضمن فريق البحرين للفضاء.

/جامعة البحرين تهيئ جميع الإمكانيات لتسهيل دراسة الطلبة الصمّ.

/البحرين أول دولة في المنطقة تجمع وكالات الأمم المتحــدة و الجهـــات الحكومية على طاولة واحدة.

/الأشغال تنفذ 49 مشروعا للـعـلامات الـمـرورية والخـطوط الأرضية في ستة أشهر.

/أمانة العاصمة تشيد بإنجازات المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مكانة المرأة البحرينية.

/«صندوق الزكاة والصدقات» يزور دار سترة ودار المنار لرعاية الوالدين.

/العاهل السعودي: سنواصل جهودنا لمحاربة الإرهاب والتطرف.

/بولتون: إيران هي المصرف المركزي للإرهاب العالمي.

/ضربة قضائية مزدوجة لترامب مع إدانة مساعدين سابقين له وتوريطه مباشرة.

/خاتمي يطالب بإصلاحات لتجنب سقوط النظام الإيراني.

/انتهاء لقاءات عائلات كورية فرقتها الحرب بوداع مؤثر قد يكون الأخير.

/ضربة قضائية مزدوجة لترامب مع إدانة مساعدين سابقين له وتوريطه مباشرة.





و.ش



بنا 0553 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 120 اخر تحديث : 2018/08/23 - 59 : 08 AM