مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/08/23 - 58 : 08 AM
المنامة في 23 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج.
/جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني مع ولي العهد السعودي بعيد الأضحى.
/«الإسكان» تستمر في تسليم مفاتيح وحدات مدينة سلمان في عطلة العيد.
/اختيار 4 رائدات فضاء ضمن فريق البحرين للفضاء.
/جامعة البحرين تهيئ جميع الإمكانيات لتسهيل دراسة الطلبة الصمّ.
/البحرين أول دولة في المنطقة تجمع وكالات الأمم المتحــدة و الجهـــات الحكومية على طاولة واحدة.
/الأشغال تنفذ 49 مشروعا للـعـلامات الـمـرورية والخـطوط الأرضية في ستة أشهر.
/أمانة العاصمة تشيد بإنجازات المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مكانة المرأة البحرينية.
/«صندوق الزكاة والصدقات» يزور دار سترة ودار المنار لرعاية الوالدين.
/العاهل السعودي: سنواصل جهودنا لمحاربة الإرهاب والتطرف.
/بولتون: إيران هي المصرف المركزي للإرهاب العالمي.
/ضربة قضائية مزدوجة لترامب مع إدانة مساعدين سابقين له وتوريطه مباشرة.
/خاتمي يطالب بإصلاحات لتجنب سقوط النظام الإيراني.
/انتهاء لقاءات عائلات كورية فرقتها الحرب بوداع مؤثر قد يكون الأخير.
/ضربة قضائية مزدوجة لترامب مع إدانة مساعدين سابقين له وتوريطه مباشرة.
و.ش
بنا 0553 جمت 23/08/2018
عدد القراءات : 120
اخر تحديث : 2018/08/23 - 59 : 08 AM