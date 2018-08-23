الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة وحسن خلال الليل المنامة في 23 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



وتحذر ادارة الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، و الصغرى 15 %.



و.ش



بنا 0542 جمت 23/08/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/08/23 - 52 : 08 AM