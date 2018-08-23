Thursday   23 Aug 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة وحسن خلال الليل
2018/08/23 - 46 : 08 AM
المنامة في 23 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

وتحذر ادارة الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية، و الصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، و الصغرى 15 %.

و.ش

بنا 0542 جمت 23/08/2018


عدد القراءات : 91         اخر تحديث : 2018/08/23 - 52 : 08 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English