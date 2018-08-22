هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن عن انطلاق فعالية عرض ألعاب الليغو المنامة في 22 أغسطس / بنا/ أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن انطلاق فعالية عرض ألعاب الليغو بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة ما بين 22 و 31 اغسطس الجاري، والتي سيحظى الجميع، من خلالها، بمتعة بناء نماذج مبتكرة وعمل تركيبات فنية بأسلوب إبداعي تحت سقف واحد وذلك عبر استخدام الملايين من قطع الليغو بالإضافة الى العديد من الماركات الشهيرة مثل (نينجاغو)، (ستي)، (دبلو)، إلى جانب (فريندز)، و(ستار وارز)، في أجواء مليئة بالمرح والإثارة.



وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض "يأتي عرض ألعاب الليغو ضمن جدول فعاليات الهيئة الملئ بالمفاجآت المثيرة والمدهشة، حيث حرصنا على استضافته ضمن اجازة عيد الأضحى المبارك بهدف جذب أكبر عدد من الزوار والسياح من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. وإننا نسعى الى استضافة العديد من الفعاليات والمهرجانات التي تُلائم كافة الأعمار، وذلك بغية تطوير القطاع السياحي المحلي مما يُساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مثالية للعائلات".



وذكرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن المملكة تستضيف كذلك العرض المسرحي التفاعلي المذهل والمخصص للأطفال والعائلات ’كرتون نتورك لايف! هيروز يونايت‘ ، والذي سيُقام من تاريخ 23 وحتى 26 أغسطس 2018 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يضم مجموعة من أشهر شخصيات ’كرتون نتورك‘ من برامج ’بن 10‘ و’عالم غامبول المدهش‘ و’وقت المغامرة‘ و’فتيات القوة‘. ويجمع هذا العمل الضخم فريقاً مميزاً من الأفراد المبدعين والحائزين على العديد من الجوائز، ما يضمن تقديم تجربةٍ مسرحيةٍ رفيعة المستوى ترضي أذواق جميع شرائح الجمهور العمرية.



ويأتي هذا ضمن استراتيجية الهيئة طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي، والكائنة تحت مظلة تسويق الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستويين الإقليمي والعالمي، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود الرامية لجذب المزيد من الزوار والسياح مما يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز كذلك من إسهامه بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1721 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/22 - 36 : 08 PM