ولاية أوريجون الأمريكية تتعرض لزلزال قوته 6.2 درجة أوريجون في 22 أغسطس/بنا/ تعرضت ولاية أوريجون الأمريكية لزلزال قوته 6.2 درجة، ولم تذكر السلطات المحلية أي إفادات حول إصابات أو خسائر من عدمه.



وفي هذا السياق قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع اليوم الأربعاء على بعد أكثر من 200 كيلومتر قبالة ساحل ولاية أوريجون.



وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت إن "الزلزال الذي أوردت الأنباء في البدء أن قوته 6.3 درجة وقع على عمق عشرة كيلومترات حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (9.30 بتوقيت جرينتش)".



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والهيئة الوطنية للطقس إنه "من غير المتوقع حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال".



وذكرت وسائل إعلام محلية "أن الزلزال لم يتسبب في أضرار وأن قليلا من السكان قالوا إنهم شعروا به وذلك لوقوعه في وقت متأخر من الليل ولبعد مركزه عن الساحل".





خ.أ



بنا 1605 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/22 - 41 : 07 PM