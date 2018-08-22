ملك البلاد المفدى يتبادل التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع ولي العهد السعودي المنامة في 22 أغسطس/ بنا / جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وتم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وعلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1541 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/22 - 55 : 07 PM