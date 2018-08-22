تنفيذًا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. وزارة الإسكان تستمر في تسليم مفاتيح وحدات مدينة سلمان خلال ثاني أيام عيد الأضحى المنامة في 22 أغسطس /بنا/ تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية أكد وكيل الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آلِ خليفة استمرار الوزارة بإجراءات تسليم مفاتيح وحدات مشروع مدينة سلمان خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى "أن خطوة تسليم المفاتيح جاءت بعد أن تمكنت الوزارة من إكمال نسب الإنجاز فيما يزيد عن 3000 وحدة سكنية بالمدينة، التي شهدت تنفيذ أولى مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية".



وقال: "إن مشروع مدينة سلمان الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت به وزارة الإسكان ببناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 وفقًا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية".



وأضاف الشيخ عبدالله بن أحمد "أن الوزارة ستواصل جهودها في توزيع مفاتيح الوحدات على دفعاتٍ متتالية حتى تنتهي من توزيع كافة وحدات المشروع"، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوة تعقب خطوة تسليم المستفيدين عقود الوحدات السكنية والتي تمت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن قامت إدارة الخدمات الإسكانية بإشعار المواطنين بالحضور للوزارة لتوثيق عقود الانتفاع، وتعريفهم على أهم البنود وبيان أبرز الإرشادات القانونية والفنية التي تحدد البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد الإسكاني، وإجراءات الانتفاع، حتى استلام مفاتيح الوحدات السكنية.



وتابع "أنَّ قسم إدارة الممتلكات الإسكانية كثف استعداداته لتسليم مفاتيح وحدات مشروع مدينة سلمان، حيث قام القسم بالتأكد من أعمال الصيانة على جميع الوحدات والتأكد من جاهزيتها تمهيداً لتسليمها للمستفيدين، وتزويدهم بشهادات الضمان الخاصة بمكونات الوحدة السكنية وِفْقًا لما هو متبع في إجراءات التسليم".



وعبّر مستفيدو وحدات مدينة سلمان عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على صدور أمر سموه بتوزيع 5000 وحدة سكنية بما يلبي احتياجاتهم من تلك الخدمات الإسكانية، مقدمين شكرهم إلى سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وفريق عمله بالوزارة على ما بذلوه من جهودٍ لإتمام إجراءات توزيع المشروع بما يلبي طلباتهم الإسكانية.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1557 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/22 - 40 : 07 PM