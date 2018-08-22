محافظ المحرق: لقاءات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نتاجها الخير دائما للوطن والمواطنين المنامة في 22 أغسطس/ بنا/ استهل محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي المجلس الأسبوعي للمحافظة بالتأكيد على أن اللقاءات التي تجمع جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نتاجها الخير للوطن والمواطنين.



كما نقل المحافظ مشاعر ودعوات أهالي المحرق الى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالتوفيق في خدمية الحجيج وضيوف بيت الله الحرام، مشيدين بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة وعظيمة.



ورفع المناعي التهاني باسمه وباسم أهالي محافظة المحرق بكافة مدنها وقراها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى كافة أهالي محافظات المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وفي مداخلاتهم تحدث الأهالي حول الشأن الانتخابي، وأهمية المشاركة في العرس الديمقراطي عبر الترشح وانتخاب أصحاب الكفاءة، حيث قدمت الدكتورة ندى بنت علي شمس محاضرة تحدثت من خلالها عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وحقوق وواجبات الناخب، وكيفية اختيار المرشح الأفضل بعيدا عن العواطف وأية عوامل مؤثرة.



واعتبر المحافظ بأن البحرين ستشهد عرسا ديمقراطيا متمثلا في الانتخابات القادمة، مشيرا الى تراكم الخبرات لدى الجميع بعد مرور أكثر من ستة عشر عاما من العمل النيابي والبلدي، متمنيا التوفيق للجميع لخدمة الوطن والمواطنين.







خ.أ



بنا 1510 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/22 - 34 : 07 PM