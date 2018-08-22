الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد الخميس حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 22 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في البحرين من الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء وحتى الساعة السادسة مساء غد الخميس، رطب هذه الليلة ويتحول إلى حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 18 إلى 23 عقدة احيانا خلال النهار.



وحذرت إدارة الاصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة الحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، ويصل إلى 6 أقدام في عرض البحر خلال النهار.



درجة الحراة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.



شروق الشمس الساعة 05:13 صباحا، وغروبها في الساعة 06:07 مساءا.





خ.أ



بنا 1509 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/08/22 - 17 : 06 PM