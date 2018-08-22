خادم الحرمين الشريفين يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار المسؤولين بدول عربية واسلامية الذين أدوا فريضة الحج هذا العام منى في 22 أغسطس/بنا/ أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل الاستقبال السنوي لكبار المسؤولين بدول عربية واسلامية الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، ودولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود بأومييا، ودولة نائب رئيس جمهورية صوماليلاند عبدالرحمن عبدالله إسماعيل زيلعي، ورئيس وزراء جمهورية كوت دي فوار امادو غون كوليبالي، ودولة رئيس الوزراء الشيشاني مسلم ختشييف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف، ورئيس مجلس النواب بجمهورية أفغانستان الإسلامية عبدالرؤوف إبراهيم، ووزير الدفاع الليبي أوحيدة نجم، ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ومدير مكتب الرئيس المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة يوسف محمد علي، ونائب الرئيس المكلف بوزارة النقل بجمهورية القمر المتحدة عبدالله سيد سروما، ونائب الرئيس المكلف بوزارة الزراعة والصيد والبيئة والعمران بجمهورية القمر المتحدة مستدران عبده، ووزير الدفاع السوداني الفريق الأول ركن عوض محمد بن عوف، ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول الأول عن الحج في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، ومفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام، وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية.



عقب ذلك ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى كلمة قال فيها " يسعدُ حجاج بيت الله الحرام، في مؤتمرهم السنوي الكبير، عبر هذا الجمع الميمون، وقد حفتهم السكينة، وشملتهم بفضل الله وعونه الخدمات الجليلة التي اضطلع بها خادم الحرمين الشريفين، فكانت شرفا ومسؤولية، تؤكد دوما أن للأمم من تاريخ قادتها عناوين، في تواصل إسلامي، أثبت تاريخه الموثق ، أن هذه البقاع الطاهرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ومن بعده أبنائه البررة في عهدة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبين أنه في إطار رابطة العالم الإسلامي، مظلة الشعوب الإسلامية وجامعتهم بحسب نظامها ،وعملها يواصل الأفق الشرعي قيمه الرفيعة، ليترجم عالمية ديننا الحنيف الذي انسجم عبر قرونه المضيئة مع السياقات كافة، فأعطت مرونته المشروعة لكل حكمه".



وأكد أهمية متابعة تحصين الوعي الإسلامي ليضع نفسه أمام صحة التشخيص، سالكاً جادة الإسلام التي تؤكد نصوصها أنه ليس في التدين الإسلامي إلا منهج وحزب واحد يشمل المسلمين كافة دون عبث التصنيف ولا تفريق الإقصاء ،مع الرحابة بالافق العلمي وتعدده وهو ما اقتفت منهجه القويم رابطة العالم الإسلامي عبر برامجها ومبادراتها وحواراتها حول العالم ،حتى استطاعت - بحمد الله - معالجة واحتواء حالات من أصوات الكراهية ضد الإسلام التي اخترقها الجهل والأغراض مستغلاً منطقة فراغ واسعة وطويلة.



عقب ذلك ألقى رئيس الشؤون الدينية التركية الاستاذ الدكتور علي أرباش كلمة رؤوساء مكاتب شؤون الحجاج هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك نيابة عن رؤساء ووفود الدول الإسلامية ، سائلا الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي بصحة وعافية ويمن وبركة.



ونقل لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين تحيات فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا محملة بأعلى أيات التهاني بمناسبة نجاح حج هذا العام 1439هـ بفضل من المولى عز وجل ، بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بمتابعة ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وذلك بتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والجهود المبذولة والارتقاء بمستوى الخدمات لأكثر من مليوني حاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.



وقال "لقد أثبتت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة للعالم وعزمكم الصادق في المضي قدما لخدمة ورعاية الرحمين الشريفين وأن ما يشهده الحجيج عاما بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة وتهيئة كل المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان خير دليل على ذلك".



وأفاد أن الله اختص بلاد الحرمين قبلة المسلمين بشرف هذا التجمع الإسلامي وما يعقد فيه من ندوات ومؤتمرات تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الكريمة وتخدم قضايا الأمة الإسلامية وذلك بترسيخ الحوار الفكري بين المذاهب الإسلامية.



وأضاف رئيس الشؤون الدينية التركية " نحن الآن في أمس الحاجة لتحقيق المزيد من الترابط والتأخي والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية لأن الحج عرفة أي التعارف لقول الله سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".



وتابع قائلا "ونحن في خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأفضلها وأعظمها حرمة لقول النبي صل الله عليه وسلم في خطبة الوداع (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، هل بلغت ؟)، قالوا :بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ، ثم قال : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ، ثم قال : أي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ، قال ثم قال: أي بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام ، قال : فإن الله قد حرم بينكم دمائكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم ، هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، أبلغت ؟ قالوا : بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم قال " ليبلغ الشاهد الغائب".



وسأل الله أن يعين ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ورجالات المملكة وسائر ولاة المسلمين لما يحبه ويرضاه ، وأن يحفظ الحرمين الشريفين وهذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يهدي المسلمين في كافة المعمورة إلى سبل الرشاد، داعيا الله أن يجعل هذا الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وأن يرد ضيوفه وفوده إلى ديارهم سالمين غانمين.











خ.أ



بنا 1428 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/22 - 37 : 05 PM