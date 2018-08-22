سمو رئيس الوزراء يهنئ القيادة السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج‎ المنامة في 22 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج.



وفيما يلي نص البرقية:-



حضرة خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه

عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،



فانــه ليسرنا كثيراً أن نرفــــع إلى مقام أخينا العزيــز حضــرة خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتواصل نجاح موسم الحج، معبرين عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بما تبذلونه حفظكم الله وحكومتكم الرشيدة عاماً بعد عام، من جهود جبارة ومخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، تسهيلاً عليهم لأداء مناسك وشعائر الحج، وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمن والأمان لهم، منذ بدء وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم وقد اتموا فريضتهم بكل الراحة والاطمئنان.



وأننا لندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة الكريمة وأمثالها على أخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق، وعلى أمتنا العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، مؤكدين بالغ الفخر والاعتزاز بما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر القربى والمودة التي تضرب بجذورها في عمــق التاريخ، وتشهد عليها مواقفكم النبيلة والعظيمة الداعمة للبحرين في بناء نهضتها، وحفظ امنها واستقرارها، مشيدين بالدور المحوري الذي يضطلع به بلدنا المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة المظفرة في خدمة كافة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وبما يعكس ما باتت تتمتع به السعودية من مكانة مرموقة.



والله نسأل أن يحفظكم على الدوام سالمين،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



أخوكم

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين





كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج.



وفيما يلي نص البرقية :-



صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

المملكة العربية السعودية الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،



فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكتب لسموكم معبرين عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منوهين بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تقوم بها حكومة حضرة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، عاماً بعد عام أداءاً لرسالتها الإسلامية العظيمة في رعاية حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم بسهوله ويسر، وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمن والأمان لهم.



وإننا لنود أن نعبر لسموكم عن تقديرنا لكل ما تبذلونه من جهود مباركة، وما حققتموه من نجاح وإنجازات عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى، مغتنمين هذه المناسبة لتأكيد بالغ اعتزازنا وفخرنا بوشائج القربى والمحبة التاريخية التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.



مع خالص تمنياتنا لسموكم بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد وللمملكة العربية السعودية الشقيقة اضطراد الرفعة والتقدم والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



أخوكم

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين





وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين - أمير منطقة مكة المكرمة – رئيس لجنة الحج المركزية، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك و نجاح موسم الحج.



وفيما يلي نص البرقية :-



صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير خـــالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

مستشار خادم الحرمين الشريفين - أمير منطقة مكة المكرمة – رئيس لجنة الحج المركزية

المملكة العربية السعودية الشقيقة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،



فإنه ليطيب لنا ان نكتب لسموكم معبرين عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشيدين بالجهود المتميزة والتسهيلات الكبيرة التي توالي تقديمها حكومة حضرة اخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه لضيوف الرحمن من حجاج بيته الحرام عاما بعد عام تسهيلا عليهم في اداء مناسك حجهم .



واننا لنود اغتنام هذه المناسبة المباركة لتأكيد خالص التقدير لهذه الجهود العظيمة التي تبذلونها وجميع المسئولين بإمارة مكة المكرمة ولجنة الحج المركزية أداءً لهذه الرسالة النبيلة، التي تتحملونها بكل أمانة وإخلاص في ظل القيادة الحكيمة لحضرة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم الخير والثواب العظيم عليها، وأن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة اطراد الرفعة والتقدم والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



أخوكم

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس وزراء مملكة البحرين







ح ب/خ.أ



بنا 1411 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/08/22 - 21 : 05 PM