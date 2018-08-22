بمناسبة عيد الأضحى المبارك (صندوق الزكاة والصدقات) يزور دار سترة ودار المنار لرعاية الوالدين المنامة في 22 أغسطس/ بنا / قام وفد من صندوق الزكاة والصدقات التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضمن مشروع (عساكم من عوادة)، بزيارة المسنين المتواجدين في دار سترة لرعاية الوالدين، ودار المنار لرعاية الوالدين، وتقديم العيدية لهم، ذلك تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بعيد الأضحى المبارك.



وتأتي هذه الزيارة من باب الامتنان ورد شيء من الجميل لكبار السن بتقديم ما يستيعنون به على مشاركة أبنائهم وذويهم فرحة العيد، حيث أن كبار السن لهم الفضل بعد الله تعالى على مملكة البحرين وأهلها، فما ازدهرت البلاد وتطورت إلا بسواعد الآباء التي ما كلت ولا تقاعست في البناء والتطوير، وما صلحت الأجيال وانتجت وعمرت البلاد إلا بحسن تربية الأمهات وعنايتهن.



(مشروع عساكم من عوادة) الذي انطلق العام الماضي يهدف إلى رسم الفرحة على وجوه كبار السن المدرجين في دور المسنين للرعاية النهارية أو الرعاية الدائمة، وذلك من خلال إهدائهم ما يعينهم على مشاركة الناس فرحة العيد، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الصندوق الرامية إلى تنويع مصارف الزكاة والصدقات، وترسيخ مفهوم فاعلية الزكاة والصدقات ودورها الهام في المجال التنموي على صعيد الفرد والمجتمع، والعمل على إحياء هذه الفريضة تطبيقاً وممارسة لتستفيد منها الشرائح المستحقة على اختلافها، عبر الهوية الجديدة التي أطلقها الصندوق من خلال إعادة صياغة استراتيجيته بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، وبشكل يتناغم مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.





ح ب/خ.أ



بنا 1337 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/08/22 - 43 : 04 PM