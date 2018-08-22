سمو ولي العهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بنجاح موسم الحج المنامة في 22 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام، ضمنها سموه خالص تهانيه على النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بفضل الجهود الشخصية من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الموقرة ممثلة بكافة القطاعات والجهات المعنية التي سخرت جل طاقاتها وجهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



كما بعث سمو ولي العهد ببرقية مماثلة الى أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.





ح ب/و.ش



بنا 1309 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/22 - 18 : 04 PM