جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج المنامة في 22 أغسطس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام.



وأشاد جلالة الملك، بالجهود المخلصة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية الموقرة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن، لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر، داعيا جلالته، الله تعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي بالمزيد من الازدهار والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.



وأشار جلالته، أيده الله، إلى أن نجاح موسم الحج هذا العام، وعودة حجاج بيت الله الحرام سالمين إلى بلادهم، يعكس مواصلة المملكة العربية السعودية الشقيقة أداء دورها الريادي والمتميز بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الإسلامية والدولية وعلى كافة المستويات.



ح ب/و.ش



بنا 1221 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/22 - 04 : 04 PM