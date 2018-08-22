الأشغال: تنفيذ 49 مشروعاً للعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال النصف الأول من 2018 المنامة في 22 أغسطس/ بنا / صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس كاظم عبداللطيف بأن الوزارة قد استلمت خلال النصف الأول من العام الجاري 25 طلباً وشكوى من قبل المجالس البلدية والمواطنين مرتبطة بالخطوط الأرضية والعلامات المرورية، حيث قامت الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاتخاذ اللازم بشأنها حسب استيفاء الشروط، وقد تم تنفيذ 6 طلبات، فيما تم رفض 19 طلباً لكونها من اختصاص جهات أخرى.



وبين م. عبداللطيف أن مهندسي تصميم الخطوط الأرضية والعلامات المرورية قاموا بتقديم الاستشارات الهندسية اللازمة بالإضافة للتدقيق الهندسي على رسومات الخطوط الأرضية والعلامات المرورية المقدمة من مكاتب الاستشارات الهندسية بواقع 51 مشروعًا ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، حيث تم الانتهاء من 49 مشروعًا منها.

واكد ان للعلامات المرورية دور كبير في تنظيم حركة المرور وزيادة تركيز السائق عند قراءتها وتحذير السواق وإرشادهم للوصول الى غاياتهم بسهولة مما يسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق.

ويمكن تصنيف العلامات المرورية إلى ثلاثة أنواع، العلامات التنظيمية (تساهم في تنظيم حركة المرور وتحديد اتجاهاته وبيان السرعات المقررة للطريق والشوارع وتتخذ الشكل الدائري غالباً)، والعلامات التحذيرية (تحذر السواق من الأخطار المتوقعة مثل وجود تقاطعات، منحنيات، مرتفعات أمام السائق وتتخذ عادة شكل مثلث)، والعلامات الإرشادية (تلعب هذه العلامات دوراً كبيراً في إرشاد السواق إلى وجهاتهم بما فيها أسماء المدن والمناطق السياحية والتجارية المختلفة).







ن.ع/و.ش



بنا 1103 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/22 - 16 : 02 PM