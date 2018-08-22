سمو رئيس الوزراء يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج المنامة في 22 أغسطس/ بنا / هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج، مؤكدا سموه بأن الحج موسم عظيم أنجحته بعون الله و توفيقه حكومة بقيادة عظيمة هي قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية التي هيأت أفضل الخدمات ووفرت الأمن و الأمان و الاطمئنان و سخرت كافة الإمكانيات و الموارد المالية و البشرية و الفنية للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة دون تمييز لأداء هذه الشعيرة و إن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ستبقى رايتها عالية خفاقة بين الأمم كموئل إسلامي حافظ بعد الله سبحانه و تعالى لقدسية و مكانة اهم مقدسات المسلمين و خادمة للحرمين الشريفين.



و أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالإجراءات التطويرية و بالتنظيم الرائع و التجهيز الضخم لموسم الحج الذي كان تحت متابعة و اشراف ملكي مباشر من خادم الحرمين الشريفين مما جعل موسم الحج استثنائيا في نجاحه من جميع الجوانب وليؤكد مجددا بان المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك المؤسس عبدالعزيز و هي قائمة على خدمة بيوت الله و المشاعر المقدسة و قاصديها لأداء نسكهم بكل يسر و سهولة.



ن.ع/و.ش



بنا 0811 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/08/22 - 17 : 11 AM