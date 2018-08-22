واشنطن ولندن وباريس تحذر النظام السوري من استخدام الاسلحة الكيميائية في ادلب نيويورك في 22 أغسطس/ بنا / حذرت واشنطن ولندن وباريس النظام السوري من مغبة استخدام الاسلحة الكيميائية بعد ورود انباء تفيد بشن هجوم عسكري من قبل النظام على إدلب.

وجاء الإنذار بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم الكيمائي الذي شنه نظام الأسد على الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 أغسطس 2013.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال بسبب استنشاقهم لغازات سامة.

واكدت بأنها "سترد بشكل مناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية".



وأكدت الدول الثلاث، في بيان وزعته بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة على الصحفيين في نيويورك، أن "موقفها من استخدام نظام بشار الأسد للأسلحة الكيميائية لم يتغير".







و.ش



بنا 0644 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/22 - 51 : 09 AM