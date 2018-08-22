زلزال قوته 7,3 درجات يضرب فنزويلا ولا انباء عن ضحايا كراكاس في 22 أغسطس/ بنا / ضرب زلزال قوته 7,3 درجات فنزويلا بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي.

ووقع الزلزال على مسافة حوالى 400 كلم إلى شرق كراكاس، بحسب معهد الزلازل الفنزويلي الذي اكد ان شدة الزلزال كانت 6,3 درجات.



وأعلن المركز الأميركي للتحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ أنه "لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال".

وتسبّب الزلزال الذي استمر لثوان معدودة بحالة ذعر في كراكاس، وخاصة بين سكان الأبنية المرتفعة التي تم اخلاء العديد منها خوفا من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات.



وقال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة"، لكن "حتى الآن، لا توجد تقرير عن وقوع ضحايا".









و.ش



بنا 0551 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/22 - 01 : 09 AM