مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 22 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاربعاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.



/بمشاركة سمو ولي العهد وكبار أفراد العائلة المالكة: جلالة الملك المفدى يشارك المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

/جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني بالعيد مع الرئيس السيسـي والأمـراء السعوديين.

/الملك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل الشيخ محمد بن راشد في قصر منى.

/رئيسا النواب والشورى يشيدان بدور الأميرة سبيكة المتميز في التعاطي مع قضايا المرأة البحرينية والعمل على تمكينها.

/وزارة الداخلية: إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين.

/مسلخ سترة المركزي يستأنف عمله بعد 3 سنوات من التوقف.

/البحرين توفر 99% من علاجات «الذئبة الحمراء».

/الأشغال تنجز تدقيق 26 مشروعًا رئيسيا ضمن برنامج ضمان الجودة.

/وزير الكهرباء يؤكد أهمية التعاون مع مختلف الشركات في مجال طاقة الرياح.

/أكثر من 140 نشاطًا في جامعة البحرين لصقل مواهب الطلبة ومهاراتهم.

/مركز المنامة لحقوق الإنسان يصف وقف منح تأشيرات للقطريين بأنه قرار سيادي.

/استجواب ممثلة إيرانية انتقدت وضع بلادها الاقتصادي.

/انتهاء هجوم كبير لداعش في كابول بمقتل واستسلام المهاجمين.

/لندن تطلب من واشنطن بذل جهود أكبر في مواجهة روسيا.

/تـرامب يـخشى مـقـابلة مولر واتهامــه بـــالــحـنــث بــالــقـسـم.

/أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام الأضحى.





و.ش



بنا 0543 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/08/22 - 51 : 08 AM