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الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب ورطب خلال النهار
2018/08/22 - 37 : 08 AM
المنامة في 22 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الاربعاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا مع بعض السحب خلال النهار ورطب احيانا.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، و الصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 %،و الصغرى 20 %.

و.ش

بنا 0533 جمت 22/08/2018


عدد القراءات : 65         اخر تحديث : 2018/08/22 - 44 : 08 AM
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