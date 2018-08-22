الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب ورطب خلال النهار المنامة في 22 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الاربعاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا مع بعض السحب خلال النهار ورطب احيانا.



الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، و الصغرى 28 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 90 %،و الصغرى 20 %.



و.ش



بنا 0533 جمت 22/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/22 - 44 : 08 AM