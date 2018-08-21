جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع ولي العهد الكويتي المنامة في 21 أغسطس/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من اخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة.



وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1954 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/21 - 10 : 11 PM