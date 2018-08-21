نقل تهاني سمو رئيس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج .. الملك سلمان بن عبدالعزيز يستقبل الشيخ محمد بن راشد في قصر منى منى في 21 أغسطس/ بنا / استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في قصر منى اليوم سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة بعد اداء سعادته مناسك الحج لهذا العام، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.



ونقل سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين على النجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام، مشيدا سعادته بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل توفير مقومات النجاح والامن والسلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.



واعرب سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على ما قدمته من رعاية واهتمام بالحجيج من مختلف بقاع الارض، مؤكدا ان ذلك ليس بغريب على المملكة وقيادتها الحكيمة التي لا تدخر جهدا في رعاية الاماكن المقدسة وخدمة الاسلام والمسلمين.



وأكد ان حجاج مملكة البحرين خصوصا وبقية الحجاج عموما أدوا فريضة الحج بكل الطمأنينة واليسر بفضل ما قدمته المملكة العربية السعودية من تسهيلات أشاعت اجواء من الامن والسلامة وأسهمت في تميز موسم الحج هذا العام.



وأشاد بما يشهده موسم الحج سنويا من خطط وتطوير في اطار حرص المملكة على توفير كافة الظروف للحجاج لكي يؤدي هذه الشعيرة المباركة براحة وسلاسة، وهو الامر الذي يعكس الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين للخروج بموسم الحج على الوجه الاكمل، متمنيا سعادته للمملكة وقيادتها الحكيمة دوام الرفعة والتقدم والنجاح.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1830 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/21 - 44 : 09 PM