مركز المنامة لحقوق الإنسان يرحب ببيان وزارة الداخلية بإيقاف إصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين إلى مملكة البحرين المنامة في 21 أغسطس/ بنا / رحب مركز المنامة لحقوق الإنسان بالقرار السيادي لمملكة البحرين بمنع مواطني دولة قطر من دخول مملكة البحرين و ذلك بناء على البيان الصادر من وزارة الداخلية انطلاقا من توجيهات مجلس الوزراء باتخاذ القرارات اللازمة ذات الصِّلة.



واشاد مركز المنامة لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية الكريمة باستثناء الطلبة القطريين الدارسين في مملكة البحرين من القرار المذكور، تأكيدا للحق في التعليم وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و كافة المواثيق و الإعلانات الحقوقية الدولية و الإقليمية و دستور مملكة البحرين و ميثاق العمل الوطني و كافة التشريعات الوطنية ذات الصِّلة.



كما جدد مركز المنامة لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات القطرية باحترام حقوق الجوار و مبادئ القانون الدولي مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1828 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/21 - 39 : 09 PM