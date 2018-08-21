سمو الشيخ محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الامريكي مجمل القضايا الثنائية والأقليمية والدولية أبوظبي في 21 أغسطس / بنا / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.



وذكرت وكالة انباء الامارات " وام " انه جرى خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين .. إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و استعرض الجانبان التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على ترسيخه والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب..إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار و تحقيق السلام في المنطقة.

كما بحثا تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و تداعياتها على أمن و استقرار شعوبها إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين و تبادلا الآراء بشأنها.





ع ذ



بنا 1803 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/21 - 31 : 09 PM