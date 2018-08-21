ملك البلاد المفدى يتبادل التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع الرئيس المصري وصاحبي السمو الملكي الأميرين مقرن بن عبدالعزيز ومحمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود المنامة في 21 أغسطس/ بنا / جرت اتصالات هاتفية هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من اخوانه، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.



وتم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وعلى شعوب هذه الدول الشقيقة باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1548 جمت 21/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/21 - 01 : 07 PM